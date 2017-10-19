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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Hülya Avşar'a kötü haber! Hiç beklemiyordu...

Hülya Avşar’ın “Erkekler eşlerini arada bir çaktırmadan aldatmalı” sözlerini RTÜK affetmedi. ‘Genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılıktan’ Star TV’ye en yüksek orandan ceza kesilmesine karar verdi

Hülya Avşar'a kötü haber! Hiç beklemiyordu...

Hülya Avşar’ın “Erkekler eşlerini arada bir çaktırmadan aldatmalı” sözlerini RTÜK affetmedi. ‘Genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılıktan’ Star TV’ye en yüksek orandan ceza kesilmesine karar verdi

19 Ekim 2017 Perşembe 10:22
Hülya Avşar'a kötü haber! Hiç beklemiyordu...
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'AŞK Doktoru' Mehmet Coşkundeniz geçen cuma akşamı Hülya Avşar'ın programına katılmıştı. Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” demişti.
HÜLYA AVŞAR'IN SÖZLERİNE CEZA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı. RTÜK tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve ailenin korunması dikkate alınarak, star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk DoktoruHülya Avşar
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