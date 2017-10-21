Hülya aldatıldı diye herkes üzülsün istiyor

AKALIN “Onu canım kadar severim ama bu söylemleri beni delirtiyor. Kendisi aldatıldı ve üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benim eşim gibi delikanlı adamlar da var” diyerek hem eşini övdü hem de Avşar'ı eleştirdi.
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