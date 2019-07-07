Hollywood'u sarsan erken ölüm: Ünlü oyuncu...

Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti.



Çocuk yaştan beri çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol alan yıldızın ölüm haberini ailesi duyurdu.



Cameron Boyce'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Daha önce de kalp yetmezliği sorunları olan Boyce'un uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerine yumduğu belirlendi.



Boyce, 2010 yılında başrollerde Adam Sandler ve Salma Hayek'i buluşturan Grown Ups adlı komedi filminde rol almıştı.



Boyce, Disney Channel'ın hit dizisi Jessie'de Luke karakterini canlandırıyordu.