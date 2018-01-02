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Hollywood'daki cinsel taciz skandalı büyüyor! 300 kadın tek yürek oldu

Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı

Hollywood'daki cinsel taciz skandalı büyüyor! 300 kadın tek yürek oldu

Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı

02 Ocak 2018 Salı 10:44
Hollywood'daki cinsel taciz skandalı büyüyor! 300 kadın tek yürek oldu
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ARALARINDA Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.

TACİZE KARŞI SİYAH ELBİSE GİYECEKLER

Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu. Bu para, iş yerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamak için kullanılacak.
Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.

SKANDALLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi. Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın oyuncu ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürmüştü. İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony de 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel tacizine maruz kaldığını ileri sürmüştü.

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Emma StoneNatalie PortmanAmerika Birleşik DevletleriHollywoodMagazin
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