Hilal ve Selim mutluluğa uçtu

KONAKLI'DA bulunan D'Gala Event & Congres, bu akşam mütevazi bir düğüne sahne oldu. Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden olan Alaiye Otelleri sahibi Hasan Uysal ve eşi Ayşe Uysal'ın kızları Hilal, Serik'in tanınmış ailelerinden olan Raziye ve Sedat Namal'ın oğulları Selim Namal ile evlendi. Renkli düğüne çok sayıda davetli katıldı. Nikahta belki de Alanya'nın en kalabalık şahit topluluğu vardı. Genç çiftin nikah şahitliklerini, önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Yargıtay üyesi İsmail Ulukul, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Ali Akçay, eski Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Haluk İpek, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, işadamı Nasuh Boztepe, eski Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ve Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Hilal ve Selim, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

ZENGİN MENÜLÜ AĞIRLAMA

Hilal Uysal ve Selim Namal'ın renkli düğünlerinde davetliler oldukça zengin bir menü ile ağırlandı. Alanya'nın meşhur gülüklü çorbasının yanında ordövr tabağı, kuru domatesli salata, kıymalı avcı böreği ve taze baharatlarla marine edilmiş dana bonfile ızgara ile ağırlanan davetliler, cevizli ev baklavasının da tadını çıkardı.

ÜNLÜ İSİM SAHNE ALDI

Hilal Uysal ve Selim Namal'ın renkli düğünlerinde, damadın yakın arkadaşı olan ünlü dizi Payitaht Abdülhamit'de rol alan Necip Karakaya sahne aldı. Söylediği ilahilerle davetlileri mest eden Necip Karakaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



