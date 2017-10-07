Hezimet sonrası, Aslıhan'dan Arda Turan'a olay gönderme

ARDA Turan, 3. kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan için Instragram hesabından " 'Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajını yayınlamıştı. Böylelikle çift yeniden yollarını ayırdı.
YENİLGİ SONRASI OLAY PAYLAŞIM
Arda Turan'ın da forma giydiği Türkiye - İzlanda 2018 Dünya Kupası Eleme maçı, rakip takımın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maç sonrası Aslıhan Doğan'ın Instagram'dan yaptığı paylaştım dikkat çekti.
"3 DE YETMEZ 5 TANE..."
Aslıhan'ın Instagram hikayesine yüklediği videoda Mustafa Ceceli, "Ey Tanrım bana 3 tane 3 de yetmez 5 tane ver ver..." sözlerinin yer aldığı "Yalnız Kullar" şarkısını söylüyor. Şarkıya tempo tutan Aslıhan'ın altta kahkahaları duyuluyor.
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