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Hezimet sonrası, Aslıhan'dan Arda Turan'a olay gönderme

Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası eski sevgilisi Arda Turan'a göndermede bulunan Aslıhan Doğan "3'de yetmez 5 tane" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı

Hezimet sonrası, Aslıhan'dan Arda Turan'a olay gönderme

Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası eski sevgilisi Arda Turan'a göndermede bulunan Aslıhan Doğan "3'de yetmez 5 tane" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
Hezimet sonrası, Aslıhan'dan Arda Turan'a olay gönderme
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ARDA Turan, 3. kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan için Instragram hesabından " 'Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajını yayınlamıştı. Böylelikle çift yeniden yollarını ayırdı.

YENİLGİ SONRASI OLAY PAYLAŞIM

Arda Turan'ın da forma giydiği  Türkiye -  İzlanda  2018 Dünya Kupası Eleme maçı, rakip takımın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maç sonrası Aslıhan Doğan'ın  Instagram'dan yaptığı paylaştım dikkat çekti.

"3 DE YETMEZ 5 TANE..."

Aslıhan'ın  Instagram hikayesine yüklediği videoda  Mustafa Ceceli, "Ey Tanrım bana 3 tane 3 de yetmez 5 tane ver ver..." sözlerinin yer aldığı "Yalnız  Kullar" şarkısını söylüyor. Şarkıya tempo tutan Aslıhan'ın altta kahkahaları duyuluyor.

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Türkiye CumhuriyetiMustafa CeceliArda Turanİnstagram
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