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Herkesten sakladığı kızının modellik yaptığı ortaya çıktı

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün hiç bilinmeyen kızı Sinem Türkü Bingöl 29 yaşına girdi. Sinem'in mankenlik yaptığı ortaya çıktı

Herkesten sakladığı kızının modellik yaptığı ortaya çıktı

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün hiç bilinmeyen kızı Sinem Türkü Bingöl 29 yaşına girdi. Sinem'in mankenlik yaptığı ortaya çıktı

10 Kasım 2017 Cuma 11:28
Herkesten sakladığı kızının modellik yaptığı ortaya çıktı
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KAMERALAR önünden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden ünlü türkücü  Yavuz Bingöl'ün 29 yaşında Sinem Türkü adında bir kızı var.

AMERİKA'DA EĞİTİM ALDI

Amerika'da çocuk psikolojisi eğitimi alan Sinem Türkü  Bingöl, aynı zamanda profesyonel olarak mankenlik yapıp podyuma da çıkıyor.

İşte  Yavuz Bingöl'ün kızı:

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Yavuz Bingöl
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