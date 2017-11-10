Herkesten sakladığı kızının modellik yaptığı ortaya çıktı

Amerika'da çocuk psikolojisi eğitimi alan Sinem Türkü Bingöl, aynı zamanda profesyonel olarak mankenlik yapıp podyuma da çıkıyor.

KAMERALAR önünden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden ünlü türkücü Yavuz Bingöl 'ün 29 yaşında Sinem Türkü adında bir kızı var.

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