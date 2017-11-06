Herkesin konuştuğu dedikodu için ilk ağızdan açıklama geldi

ASMALIMECİT'TEKİ bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Şeyma Subaşı'nın etrafı mekan çıkışında sokak çalgıcıları tarafından sarıldı. Bir yandan muhabirlerin de görüntü aldığı o anlarda çalgıcılara 100 lira bahşiş veren Şeyma Subaşı sonrasında onların videosunu çekti.

İKİNCİ ÇOCUK MU GELİYOR?

Şeyma Subaşı, muhabirlerin '' Acun Ilıcalı ile ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Öyle bir düşüncemiz yok'' yanıtını verdi.

ABLASININ KIZIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı hakkında çıkan bu ikinci çocuk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla da yanıt verdi. Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ve ablası Kübra'nın kızıyla objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, bu fotoğrafı ''Benim zaten iki çocuğum var'' notuyla paylaştı.