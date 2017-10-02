Herkesin hayran olduğu gözlerinin rengi meğer orijinal değilmiş

Buse Narcı, 1993 yılında Fethiye'de doğdu. Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenerek Türkiye gündemine oturmuştu.

Buse Narcı'nın ameliyatla göz rengini mavi yaptırdığı haberinin ardında, program sunucusu Seren Serengil de göz rengini ameliyatla açtırdığını itiraf etti.

24 yaşındaki Buse Narcı, adını 6 yıl önce kendinden 20 yaş büyük olan Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyurmuştu. Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Narcı'nın kahverengi olan gözlerini ameliyatla mavi yaptığı söylendi.

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