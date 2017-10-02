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Herkesin hayran olduğu gözlerinin rengi meğer orijinal değilmiş

Televizyona çıktığı günden beri herkesin hayran olduğu Buse Narcı'nın masmavi gözleri meğer ameliyatla değiştirilmiş, asıl gözleri kahverengiymiş

Herkesin hayran olduğu gözlerinin rengi meğer orijinal değilmiş

Televizyona çıktığı günden beri herkesin hayran olduğu Buse Narcı'nın masmavi gözleri meğer ameliyatla değiştirilmiş, asıl gözleri kahverengiymiş

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:28
Herkesin hayran olduğu gözlerinin rengi meğer orijinal değilmiş
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24 yaşındaki Buse Narcı, adını 6 yıl önce kendinden 20 yaş büyük olan  Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyurmuştu. Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Narcı'nın kahverengi olan gözlerini ameliyatla mavi yaptığı söylendi.

SEREN SERENGİL DE GÖZLERİNİN RENGİNİ AÇTIRMIŞ

Buse Narcı'nın ameliyatla göz rengini mavi yaptırdığı haberinin ardında, program sunucusu  Seren Serengil de göz rengini ameliyatla açtırdığını itiraf etti.

BUSE NARCI KİMDİR?

Buse Narcı, 1993 yılında  Fethiye'de doğdu. Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenerek  Türkiye gündemine oturmuştu.
 

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