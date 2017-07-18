Herkes sevgilisi diye yazdı, olay bambaşkaymış

SURVIVOR yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İş adamı Levent Aydan ile denize giren Berna Keklikler hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Berna Keklikler'e sevenleri büyük ilgi gösterdi.

LEVENT AYDAN'IN KIZINDAN AÇIKLAMA

Levent Aydan'ın Berna Keklikler'in sevgilisi olduğu iddia edildi. Levent Aydan'ın kızı Yasemin Aydan sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

''Çıkan haberler asılsızdır... Haberlerde gördüğünüz kişi benim babam olmakla birlikte aynı zamanda da en yakın arkadaşım olduğu için arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim güzel bir günde bana ve kızları gibi gördüğü arkadaşlarıma @bernakeklikler @berrinkeklikler @tugcedurak 'a eşlik etmiştir sadece...''

Berna ve Levent Aydan böyle görüntülendi;