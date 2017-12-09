"Her yerim orijinal" diyen Hadise, eski fotoğrafını unuttu

ŞU sıralar O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, son klibi 'Sıfır Tolerans'ın çekimleri öncesinde bir güzellik merkezine gidip dudağına dolgu yaptırdığı söylenmişti.

"HER YERİM ORİJİNAL"

Dudaklarına dolgu yaptırdığı, memelerine silikon taktırdığı söylenen Hadise ''Her yerim orijinal'' diyerek iddiaları yalanladı. Kilo aldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren ünlü şarkıcı, "'Kilom hakkında konuşanlar bana şiddet uyguluyor" dedi.

ESKİ FOTOĞRAFLARI ELE VERİYOR

Hadise'nin eski fotoğraflarına baktığımızda dudağındaki değişim çok belli oluyor. Burnunun ön tarafını da düzelttiren şarkıcı, hafif kilolu olan yüzünü de incelttirerek bambaşka Hadise olmuş.