"Her yerim doğal" diyordu, ortaya çıkan fotoğrafıyla madara oldu

SON birkaç yıldır İnstagram'da yayınladığı fotoğraflarla adını duyuran Anastasia Kvitko ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
ESTETİK HARİKASI ÇIKTI
"Görüntüm tamamen doğal, sağlıklı beslenip düzenli spor yapıyorum" diyen 22 yaşındaki Rus modelin, usta estetik cerrahların dokunuşlarıyla tepeden tırnağa yenilendiği öğrenildi.
"EVET, HER YERİ DOĞAL"
Kvitko'nun eski ve yeni pozları yan yana yayınlayan Rus siteleri, "Evet, her yeri doğal" şeklinde esprili başlıklar ile modelin aslında ne kadar değiştiği gözler önüne serdi.
İşte Rus modelin estetiksiz hali;
Rus modelin estetikli hali;
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