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"Her yerim doğal" diyordu, ortaya çıkan fotoğrafıyla madara oldu

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla ünlenen ve "Bu benim doğal görüntüm, estetik yaptırmadım" diyen Rus model Anastasia Kvitko'nun yalanı ortaya çıktı

"Her yerim doğal" diyordu, ortaya çıkan fotoğrafıyla madara oldu

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla ünlenen ve "Bu benim doğal görüntüm, estetik yaptırmadım" diyen Rus model Anastasia Kvitko'nun yalanı ortaya çıktı

19 Ekim 2017 Perşembe 14:28
"Her yerim doğal" diyordu, ortaya çıkan fotoğrafıyla madara oldu
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SON birkaç yıldır  İnstagram'da yayınladığı fotoğraflarla adını duyuran Anastasia Kvitko ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

ESTETİK HARİKASI ÇIKTI

"Görüntüm tamamen doğal, sağlıklı beslenip düzenli spor yapıyorum" diyen 22 yaşındaki Rus modelin, usta estetik cerrahların dokunuşlarıyla tepeden tırnağa yenilendiği öğrenildi.

"EVET, HER YERİ DOĞAL"

Kvitko'nun eski ve yeni pozları yan yana yayınlayan Rus siteleri, "Evet, her yeri doğal" şeklinde esprili başlıklar ile modelin aslında ne kadar değiştiği gözler önüne serdi.

İşte Rus modelin estetiksiz hali;

Rus modelin estetikli hali;

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Son Güncelleme: 19.10.2017 14:30
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