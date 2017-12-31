Her yakışıklının bir kusuru var! Ayrılığın nedeni belli oldu

ŞARKICI Hadise 1.5 aydır aşk yaşadığı Fransız sevgilisi, manken Aurelien Muller'den geçen hafta ayrılmıştı. İkilinin ayrılık nedeni para çıktı.

PARİS TATİLİNİN FATURASINI HADİSE'YE ÖDETMEYE KALKMIŞ

Şarkıcı Hadise 'Sıfır Tolerans' klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Ateşli sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.Hadise, Aurelien Muller'in cimriliğinden çok rahatsızmış. Fransız manken, en son çıkacakları Paris tatilinin faturasını Hadise'ye yüklemeye kalkınca kıyamet kopmuş.

AURELIEN MULLER KİMDİR?

Model ve oyuncu Aurelien Muller 1990 yılında Fransa'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor. Fransa'da yaşayanAurelien Muller Paris'te birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor.

Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alan Aurelien Muller en büyük hayalini ise "Vogue Hommes International'da kapak olmak" diye açıklıyor. Aurelien Muller Hadise'nin seslendirdiği Sıfır Tolerens isimli şarkının klibinde sevgili rolünü oynuyor.