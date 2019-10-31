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Her şey bir anda oldu! Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı

Dün akşam Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin düğününde çiçeğini atarken izdiham çıktı. Ciğerci'nin çiçeğini kapmayan çalışan kadınlar, birbirini ezdi.

MAGAZİN 29.10.2019, 13:50
Her şey bir anda oldu! Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı
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UZUN zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, dün akşam dünya evine girdi. Görkemli düğünü ve 40 kiloluk gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ciğerci, elindeki çiçeği ataraken salonda izdiham çıktı.

NİKAH MERASİMİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Göz kamaştıran bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın nikah şahitliğini yakın dostları şarkıcı Demet Akalın yaptı. Nikah merasiminde duygusal anlar yaşayan Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı.

ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Ünlüler akın ettiği düğünde konuk olarak gelen dansçılar eğlenceli anlar yaşattı. Bir dönem dans dersleri alan Ciğerci, dansözle birlikte karşılıklı göbek attı. Çiftin düğününde yakın dostları Gökçe Kırgız, Demet Akalın, Linet ve Alişan gibi isimler sahne aldı.

ÇİÇEĞİ KAPMAK İÇİN BİRBİRİNİ EZDİLER

Düğünde en dikkat çeken an ise Selin Ciğerci'nin çiçek atma merasiminde yaşandı. Gelin çiçeği atmak için piste gelen Ciğerci, çiçeği havaya atmak yerine yere doğru attı. Çiçeği kapmak için bekleyen konuklar ise adeta birbirini ezdi. Çiçeği kapmak için birbirinin üzerine atlayarak yere düşen kadınların o hallerini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ciğerci'nin çiçeğini ise yakın arkadaşı Dilşat Erdil kaptı.

#Gökhan Çıra #Selin Ciğerci #düğün
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