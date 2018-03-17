Her paylaşımı 260 bin TL

YABANCI bir araştırma şirketinin verilerine göre; Candice Swanepoel, instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor.

Dünyanın en çok kazanan 8'inci mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden 29 yaşındaki Güney Afrikalı güzel, instagram'da 11.9 milyon takipçiye sahip.