Yakın zamanda baba olmaya hazırlanan başarılı popçu, “Gerçekten her geçen gün heyecanım artıyor. Evladımız sağlıkla dünyaya gelsin başka hiç bir şeyin önemi yok” dedi.

TEK başına geldiği Zorlu AVM ’de kısa bir alışveriş turu atan Berkay , daha sonra soluğu yakın arkadaşlarının yanında aldı.

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