"Hepimiz öleceğiz" deyip filtresiz bikinili fotoğrafını paylaştı

VERDİĞİ kilolarla adından söz ettiren ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından iddialı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Akgül fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İşin, eşin, paranın... Hiçbir şeyin kölesi olmayın! Sadece sahip olduklarınızın efendisi olun! Başta inançlarınızın! Kimse kimsenin efendisi değildir... Yaradandan başka...

"ÖLÜNCE SADECE KEMİK OLACAĞIZ"

İçiniz rahat etsin diye söylüyorum; hepimiz ölünce sadece kemik olacağız... Bırakın dış görünüşü... İnsanlara değer verip tanımaya çalışın. Önyargı değil, algıyla yaklaşın. Herzaman bir şansımız var...

"HAYAT KISA, KUŞLAR UÇUYOR"

Ölüm garantisiyle yaşadığımızı unutmadan sevin... Hayat kısa... Kuşlar uçuyor... Hep uçsunlar...

90 yaşında filtre ve fotoshopsuz resmim... İnşallah Allah buruşmuş ama tebessüm eden resimlerimi de paylaşmayı nasip eder..."

İşte Seda Akgül'ün o paylaşımı;