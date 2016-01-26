hep mutlu kalın

KISA ve Mıdış aileleri düzenlenen eğlenceli bir düğün ile dünür oldu. Kuaför Emel Kısa ve özel bir firmada çalışan Mehmet Mıdış, Cikcilli Düğün Salonu'nda düzenlenen keyifli bir düğün ile evliler kervanına katıldı. Genç çift salona alkış tufanı arasında girdi. İlk danslarını heyecan içerisinde yapan yeni evli çift, daha sonra geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı.