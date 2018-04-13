Hep genç sevgilileri ile haber oluyordu! İşte Ağa'nın nikahlı karısı

'AİLE Arasında' filminde hem oyunculuğuyla hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Ayta Sözeri, önceki akşam Maslak 1453'teki PM Restaurant'ta sahne aldı.

SÖZERİ, MASA MASA DOLAŞTI

Türk Sanat müziğinin efsaneleşmiş şarkılarını seslendiren Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Ali-Semra Ağaoğlu, Alican-Miray Ağaoğlu, Didem Taslan, Ferit-Bahar Aktuğ gibi ünlü isimler vardı. Masa masa dolaşarak konukları ile şarkları söyleyen Sözeri, misafirlerden büyük alkış aldı.

AĞAOĞLU'NDAN EŞİNE İKİNCİ SÜRPRİZ

Ali Ağaoğlu, hafta sonu eşi Semra Ağaoğlu'nun evinde kutladıkları doğum gününün ardından ikinci kez sürpriz yaptı. Ünlü iş adamı, oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu ile birlikte geldikleri PM Maslak 1453'de bir kez daha Semra Hanım'ın doğum gününü kutladı.