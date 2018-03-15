Henüz 16 yaşındaydı! Ahmet Kaya ile poz veren bu güzeli tanıdınız mı

ÜNLÜ manken Tuğba Özay, 16 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özay'ın yanında ünlü şarkıcı Tuğba Özay da vardı.
AHMET KAYA İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Tuğba Özay takipçilerini geçmişe götürdü. Özay, Ahmet Kaya ile yan yana olduğu fotoğrafın altına ''Günün ilk #tbt'si gelsin o zaman. Yaş 16.... Yer Alanya... Alanya Festivali... Ahmet Kaya ile... Ne güzel bir sohbetti o gün... Şiirler, şarkılardan yana ...'' notunu düştü.
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