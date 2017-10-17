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Hemcinslerinden tepki gelince paylaştığı fotoğrafları sildi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Seda Akgül, gelen tepkiler yüzünden koyduğu resimleri kaldırmak zorunda kaldığını belirterek "Üstelik hemcinslerim yüzünden" dedi

Hemcinslerinden tepki gelince paylaştığı fotoğrafları sildi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Seda Akgül, gelen tepkiler yüzünden koyduğu resimleri kaldırmak zorunda kaldığını belirterek "Üstelik hemcinslerim yüzünden" dedi

17 Ekim 2017 Salı 10:09
Hemcinslerinden tepki gelince paylaştığı fotoğrafları sildi
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GEÇİRDİĞİ operasyondan sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan  Seda Akgül geride bıraktığımız gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımının altında dikkat çekici ifadeler içeren bir metin paylaştı.

ELEŞTİRİLERDEN BIKIP USANMIŞ

Takipçilerinin acımasız eleştirilerinden bıkıp usandığını söyleyen Akgül, bu yüzden fotoğraflarını bile silmek zorunda kaldığını itiraf etti.

"BEN HEP DOĞAL HALLERİMİ PAYLAŞTIM"

İşte  Seda Akgül'ün o satırları: "Bu akşam yine dostlarla….. Bu arada arkadaşlar koyduğum resimleri silmek zorunda kalıyorum. Üstelik hemcinslerim yüzünden… Yaşlı, genç, güzel, çirkin, tombul , zayıf gibi sıfat ve rakamları bir kenara bırakalım. Ben hep doğal hallerimi paylaştım. Amaç şov değil. Neden ben aynıyken sizin bakışınız değişiyor bana… Yarın yine şişman olabilirim, dünden de daha yaşlıyım. Fikirlerim ise halen aynı ama dış görünüşle değil algıyla yaklaşın insanlara lütfen."

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Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül
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