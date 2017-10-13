Haziranda evlenen çiftten beklenen haber geldi

MAGAZİN dünyasının en popüler çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, çocuk sahibi olmak için ilk adımı attı.

KULİSLER ÇALKALANIYOR

Herkes onların evlenmesini dört gözle beklerken, beklentileri boşa çıkarmayan çift geçtiğimiz haziran ayında evlenmişlerdi. Düğüne dair tüm detaylar günlerce konuşulmuştu. Çiçeği burnunda taze evli çift için şimdilerde kulislerde bebek dedikoduları dolaşıyor.

PROJELERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Düğünden sonra art arda dizi ve sinema filmi teklifi alan Fahriye Evcen bir çoğunu geri çeviriyor. Evcen'in bu kararının sebebi ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bir an evvel anne olmak istediği için projeleri geri çeviriyor.

"EŞİM ANNE OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Burak Özçivit de yakınlarına "Eşim anne olmak için sabırsızlanıyor" diyor.