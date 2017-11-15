Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı

FOX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın annesinin kanser hastası olduğu ortaya çıktı.
SAÇLARINI KIZI HAZAL'A KESTİRDİ
Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kanser hastalarına umut oldu. Saçlarını kızı Hazal'a kestiren Ayşegül Hanım, bu anlardan fotoğraf paylaşıp altına, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notunu düştü.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Güzel oyuncunun, annesinin saçlarını kazıdığı kare sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Hayranları Hazal Kaya için "İşte hayırlı evlat" şeklinde yorumlar yaptı.
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