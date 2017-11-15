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Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı

Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Hazal'ın annesinin saçlarını kazıdığı fotoğraf binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı

Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Hazal'ın annesinin saçlarını kazıdığı fotoğraf binlerce beğeni aldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:27
Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı
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FOX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu  Hazal Kaya'nın annesinin kanser hastası olduğu ortaya çıktı. 
SAÇLARINI KIZI HAZAL'A KESTİRDİ 
Hazal Kaya'nın annesi  Ayşegül Kaya,  Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kanser hastalarına umut oldu. Saçlarını kızı Hazal'a kestiren Ayşegül Hanım, bu anlardan fotoğraf paylaşıp altına, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notunu düştü.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI 
Güzel oyuncunun, annesinin saçlarını kazıdığı kare sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Hayranları  Hazal Kaya için "İşte hayırlı evlat" şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaKanserAyşegül Kaya
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