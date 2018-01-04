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Hazal Kaya'dan ikinci şikayet!

Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada rahatsız eden ve hediyeler gönderen İranlı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Hazal Kaya'dan ikinci şikayet!

Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada rahatsız eden ve hediyeler gönderen İranlı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

04 Ocak 2018 Perşembe 08:34
Hazal Kaya'dan ikinci şikayet!
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SABAH'TAN Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu. Geçtiğimiz yıllarda da İranlı hayranından şikayetçi olan Kaya'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Karami'nin, Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te de Kaya'nın işyerine üzerinde 'Aşkım', 'Eşim', 'Karım' yazılı notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti. Karami'nin kendi adına açtığı Facebook hesabında Kaya'nın fotoğraflarının bulunduğu, 'Ya Hazalım, ya ölüm' diye yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürülüp hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Dava devam ederken Kaya, geçtiğimiz aylarda Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu. Kaya, Göç İdaresi'ne dilekçe yazıp Karami'nin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma, Kaya'nın şikayet süresinin geçmesi nedeniyle takipsizlikle sonuçlandırıldı.

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