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Hayranlarına kötü haber! Orhan Baba'yı hastaneye kaldırdılar

Son dönemlerde Arif Sağ ile yaşadığı polemikle gündeme gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı

Hayranlarına kötü haber! Orhan Baba'yı hastaneye kaldırdılar

Son dönemlerde Arif Sağ ile yaşadığı polemikle gündeme gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı

04 Mayıs 2018 Cuma 15:46
Hayranlarına kötü haber! Orhan Baba'yı hastaneye kaldırdılar
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USTA sanatçı Orhan Gencebay zehirlenme gerekçisiyle hastaneye kaldırıldı.

ONUR AKAY DUYURDU

 Onur Akay'dan Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi. Onur Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

"ATEŞİ YÜKSELDİ, HASTANEYE KALDIRDILAR"

Orhan Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim" notunu düştü.

"BALLI BADEMLİ DONDURMADAN ZEHİRLENMİŞ"

Onur Akay, kendisine ulaşan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

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Anahtar Kelimeler:
Arif SağOrhan GencebayGıda Zehirlenmesi
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