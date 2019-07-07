'Hayranımın tecavüzüne uğradım!'

YEŞİLCAM'IN 'Bayan Popo' lakaplı yıldızı Sevtap Parman, 1962 yılında İstanbul'da doğdu.



Playmen dergisine verdiği ateşli pozlarla şöhretin kapılarını aralayan yıldız, esas ünü, Tarık Akan'la beraber oynadığı 'Paramparça' filmiyle kazandı.

Cesur sahneleri hiçbir sorun çıkarmadan başarıyla oynayan Parman; Mum Kokulu Kadınlar, Sis ve Çağdaş Bir Köle gibi birçok filmde oynadı.



2011 yılında rol aldığı Günah Keçisi filminde, Nuri Alço ve 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Gogen ile birlikte oynadı.



O dönem büyük bir hayran kitlesi bulunan Parman'ın ortaya attığı "Silah zoruyla kaçırıldım ve tecavüze uğradım." iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.



2001 yılında ortaya atılan bu iddianın gerçekliği uzun süre tartışıldı. Çünkü Parman o dönem yeni bir albüm çıkarmıştı ve birçok kişi Parman'ın bu iddiayı tamamen reklam amaçlı ortaya attığını düşünüyordu. O dönem haber bültenlerine dahi konu olan bu iddiayı daha inanılmaz hale getiren ise Parman'ın o sırada 3 yıllık evli olmasıydı.



Parman'ın anlattığı bilgilere göre, Alper Kuyumcu isimli bir hayranı, kendisini telefonla arayıp: "Alanya'da evimiz var, anne tarafım da Alanyalı. Siz bizim tatil köyümüze gelmiştiniz. Kocanız ve sizinle tanışmıştım, size inanılmaz hayranım. Alanya'daki evinizi satmak istediğinizi öğrendim. Sizinle görüşmek istiyorum.'' dedi.



Parman, Alper Kuyumcu'nun iyi niyetine inandığını ve kendisini eve davet ettiğini söyledi ve aralarında geçen diyaloğu anlattı: "Yarım saat bana dil döktükten sonra kendisinin bana karşı inanılmaz cinsel istekleri olduğunu söyledi. Kendisine 'Ben senden 10 yaş büyük bir insanım. Şu anda halen evliyim, başka bir erkekle asla birlikte olamam. Hem de seninle birlikte olma gibi bir düşüncem yok. Bunları unut, ben senin niyetini anladım' dedim.



Bu cümlenin ardından Kuyumcu, bir anda bambaşka birine dönüştü ve bir anda silahına sarıldı. "Şimdi senin ayaklarına silahı sıkarım, hiçbir şey belli etmeden benle kalacaksın. Artık sen benimle birliktesin. Bağırdığın an, buradaki bütün insanları öldürürüm' dedi. Parman'ın iddiaları arasında Alper Kuyumcu'nun kendisini anne ve babasıyla 'İşte gelininiz' diye tanıştırdığı da yer alıyordu.



Tecavüz ve alıkoymakla suçlanan Alper Kuyumcu ise bambaşka iddialar öne sürdü. Kuyumcu'nun dediklerine göre, ikili 1999 yılının yaz mevsiminde tanıştı ve Parman evli olmasına rağmen Antalya- Alanya karayolu üzerindeki bir tatil köyünde sık sık Kuyumcu'yla buluşuyordu. Üstelik Parman kendisini Kızıltoprak'taki evine bile götürmüştü.



Sevtap Parman'ın ilerleyen günlerde "Taciz vardı, tecavüz vardı ama aşk da vardı. Ben sadece aşkı söylemedim." demesi skandala bambaşka bir boyut katmıştı.



Şimdilerde 57 yaşında olan Parman, geçtiğimiz yıl, Kim Kardashian'ın kalçasını beğenmediği açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

