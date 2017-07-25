Hayrabolu Belediyesi'nden 'Sinan Akçıl' açıklaması

BAŞKAN Altayoğlu, Akçıl’ın 15 Temmuz gününü kullanmaya çalıştığınıo öne sürerek “Belediyemiz bir terör örgütü ile irtibatlandırılmaya çalışılarak toplum nazarında olumsuz algı yaratılmak istenmiştir. Bu paylaşımlar Sinan Akçıl tarafından da desteklenerek sosyal medyada yankı uyandırması sağlanmıştır” dedi.

Altayoğlu, Akçıl'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile festival anlaşması yaptığını ifade ederek esas amacına ulaştığını söyledi. Belediye başkanı, asılsız haberlere erişimin engellenmesi için yargıya başvurduğunu ve birçok habere erişimin engellendiğini bildirdi.

SİNAN AKÇIL ASLINDA ÇAĞIRILMADI

Yargı kararlarını bekledikleri için bir süre açıklama yapmadığını söyleyen Altayoğlu “Ayçiçeği Festivali’nde düzenlenecek konserler için önceki programlar ve etkinlikler de göz önüne alınarak belirlenen sanatçılar arasından farklı organizasyon şirketlerinden gelen tekliflere göre değerlendirme yapılmış ve festivalimizde sahne alacak sanatçılar belirlenmiştir” diyerek Sinan Akçıl’ın bu listede yer almadığını belirtti. 12 Ağustos’ta aynı festivalde sahne alacak Gülben Ergen’in de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki yürüyüşe katıldığını aktaran Altayoğlu “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programına ve yürüyüşüne bizzat katıldım. Düzenlenen etkinliklere belediye olarak da her türlü yardım ve destekte bulunduk” diye konuştu.

AKÇIL ANLAŞMANIN İPTAL EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

Sinan Akçıl’ın ise sosyal medya hesabından halkoylamasıyla festivale seçildiğini ancak konserinin iptal edildiğini savunduğunu söyleyen Altayoğlu, sanatçıların festival komitesi tarafından belirlendiğini aktararak “Konserler için halkoylaması, anket gibi bir uygulama yapılmamaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Akçıl, Ayçiçeği Festivali'ne katılacakken 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle CHP’li belediye tarafından anlaşmasının bozulduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. Ardından birçok yayın organı da “Sinan Akçıl’a 15 Temmuz Linci”, “CHP’li Belediyenin 15 Temmuz Ayıbı” gibi başlıklı haberler yayınlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de kendi hesabından Hayrabolu Belediyesi’ni terör örgütüyle ilişkilendirmişti.