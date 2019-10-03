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Hayatını kaybeden usta oyuncunun karısından yürek dağlayan veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun karısı Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardından gazeteye verdiği ilanla herkesi duygulandırdı.

MAGAZİN 03.10.2019, 10:33
Hayatını kaybeden usta oyuncunun karısından yürek dağlayan veda
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EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardında gazeteye verdiği vefat ilanında "Bir masal yaşadım seninle" sözleriyle yürek dağladı.

"ACI KAYBIM, CAN YOLDAŞIM"

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. Gülenay Kalkan, yayınlattığı ilanda eşi için şunları söyledi: "Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle... Tadı kaldı dilimde... Güle güle sevgilim. Gülenay'ın

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

#oyuncu #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz #Tarık Ünlüoğlu #Gülenay Kalkan
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