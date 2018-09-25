Hayatını kaybeden usta oyuncunun cenazesinde yürek burkan detay

ADANA'DA geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru için tören düzenlendi.25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Emek Ödülü almak üzere davet edilen ünlü oyuncu Yakup Yavru (66), sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavru için, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Oyuncun bugün alması planlanan ödül ise tabutunun yanına konuldu.

"ÖDÜL ALACAĞINI DUYUNCA GÖZLERİ DOLMUŞTU"

Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, "Son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onurdur. Biz, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü'nü vermek üzere Adana'ya davet etmiştik. Kendisi bu haberi aldığında çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, çok sevdiği Adana'da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülünü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

'EMEK ÖDÜLÜ' TABUTUNUN YANINA KONULDU

Törende Yavru için Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun önüne alması planlanan Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Tiyatro salonunda hazırlanan kürsüye konulan Yavru'nun Türk bayrağı örtülen tabutunun önüne gelen, aralarında Yusuf Sezgin, Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in de bulunduğu sanatçı dostları dua etti.

CENAZESİ AMASYA'YA GÖNDERİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Yavru ile akşam beraber olduklarını, son anlarını birlikte geçirdiklerini belirterek, "Adana Film Festivali, Türk sinemasına ve sanatçısına hizmet etmek, hürmet göstermek, destek olmak üzere 1969 yılından beri yapılmakta olan bir festival. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden birinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bir ömür sanata adanmış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuz iken hayata gözlerini yummuştur. Tek tesellimiz budur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Yavru'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.