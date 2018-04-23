Hayalini gerçekleştirdi

OYUNCU Gökçe Bahadır, SosyalBen Vakfı’nın gönüllü elçisi oldu. 80 çocukla Kırklareli’nde bir araya gelen oyuncu; çocukların yeteneklerini geliştirmek için resim, müzik, icat ve tiyatro atölye çalışmalarına katıldı. Bahadır hislerini şu şekilde anlattı; “Bir hayalim vardı. Bir gün Türkiye’nin her bir köşesindeki çocuklarla buluşup, onlarla sohbet etmek, onların dünyalarını zenginleştirip, yeni şeyler keşfettiklerindeki mutluluklarına ortak olmak. SosyalBen Vakfı’yla tanışınca yaptıklarından o kadar etkilendim ki bu yolda onlarla beraber yürüyebileceğimi gördüm. 350 gönüllüyle okullarda çeşitli atölyeler kuruyorlar ve çocukların tiyatro, müzik, resim, spor, icat gibi dallarda gelişmelerini sağlıyorlar. Onlarla gittiğim ilk saha Kırklareli Babaeski’deki Karahalil İlköğretim Okulu oldu. Buradan güzel anılarla ayrıldık. İlk adımı attım.”