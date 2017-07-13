Hatice Şendil'in acı günü!

KAZA dün öğle saatlerinde Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.Elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden geçmeye çalışan 71 yaşındaki Nevzat Şendil ’e, B.D. idaresindeki Otomobil çarptı.Kazayı görenler hemen 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nevzat Şendil, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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