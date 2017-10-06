Harun Kolçak'ın ölümünden sonra klip!

YAKLAŞIK 3 ay önce hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın, unutulmaz şarkılarını sanatçı dostları ve genç müzisyenlerle yorumladığı son albümü 'Çeyrek Asır'dan 'Ağlat Beni' şarkısına klip çekildi.
Harun Kolçak'a Gülçin Ergül'ün eşlik ettiği şarkının klibinde, usta sanatçının konser görüntülerine ve fotoğraflarına da yer verildi. Senaryosuna Harun Kolçak ile birlikte karar verilen şarkının klibi Gökhan Palas yönetmenliğinde Haydarpaşa Garı'nda çekildi.
Sanatçının, tren garlarının ayrılığı simgelediğini ve 'Ağlat Beni' şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini istediğini söylediği belirtildi.
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