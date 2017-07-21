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Harun Kolçak'a son veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak, siyaset, sanat ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanıyor

Harun Kolçak'a son veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak, siyaset, sanat ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanıyor

21 Temmuz 2017 Cuma 13:44
Harun Kolçak'a son veda
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ÖNCEKİ gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak, Teşvikiye Cami’nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı.Cenaze namazına katılan ünlülerden Çelik Erişçi, Kolçak’tan övgü ile bahsederek, “Çok zarif barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden söylemi olan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık. Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağolsun” dedi.Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ise Allah’tan rahmet dileyerek, “Çok üzücü. Burada hep beraber onu uğurlayacağız. Allah babasına sabır versin çok zor bir durum. Yaşı da oldukça ileride şu anda yaşayan bir efsanedir babası. Yaşayan en büyüğümüzdür. Çok mükemmel ve zarif bir insandı. 62 yaş bugün için önemli bir yaş değil” diye konuştu.

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