Hapsi istenen Esra Erol'un duruşmasında gerginlik! Tehdit ettiler

SUNUCU Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan programında bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle davalık oldu. Erol, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Esra Erol, için üst düzey güvenlik önlemi alan güvenlik görevlileri, basın mensuplarının duruşmaya girmesine dosyada gizlilik kararı olduğu iddiasıyla engel oldu.Dosyada gizlilik kararı olmadığı ortaya çıkarken, basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol salonun arka kapısından çıkarıldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddialara göre televizyon programına katılan Melek Akar, kızı olduğunu iddia ettiği Hasibe Nur Babaoğlan'ın fotoğraflarını programda izinsiz bir şekilde yayınlattı. Olaya ilişkin savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından programın sunucusu Esra Erol ve Hasibe Nur Babaoğlan'ın annesi olduğunu iddia eden Melek Akar hakkında dava açıldı. Esra Erol ve Melek Akar'ın 'Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Esra Erol ile avukatı katıldı.