Hapis cezası alan Ahmet, ilk açıklamasında Sıla'ya meydan okudu

ŞARKICI Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme Ahmet Kural'ın tanıklarını dinlemeyi reddetti. Oyuncu bu durum karşısında gerginleşince sesini yükseltti ve Sıla'ya karşı bazı suçlamalarda bulundu. Mahkeme sonucunda Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adliye önünde açıklama yapan Kural, "Olayın peşini bırakmayacağım" diyerek Sıla'ya meydan okudu.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Kural, "Ceza yok. Şiddette bulunmadım iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı. Benim 2009 yılında yaptığım hatayı alarak algı yapıyor. Ben mahkemede hodri meydan diyerek test istedim ama bu da dinlenmedi. Sıla Hanım'ın olaydan 18 saat sonra çıkan eğlence görüntüleri çıktı. Daha bitmedi bunun bir üst mahkemesi var. Olayın peşini bırakmayacağım." dedi.