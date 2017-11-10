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Hanife'yi sindirememişken şimdi de kardeşi çıktı

Yarım milyona yakın takipçisine birçok markaya ait ürünü tanıtarak büyük paralar kazanan gelin adayı Hanife, son paylaşımlarında kardeşini de kullanmaya başladı

Hanife'yi sindirememişken şimdi de kardeşi çıktı

Yarım milyona yakın takipçisine birçok markaya ait ürünü tanıtarak büyük paralar kazanan gelin adayı Hanife, son paylaşımlarında kardeşini de kullanmaya başladı

10 Kasım 2017 Cuma 12:34
Hanife'yi sindirememişken şimdi de kardeşi çıktı
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ZUHAL Topal'ın programında koca ararken  Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen gelin adayı Hanife, şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı reklamlarda kardeşiyle birlikte boy gösteriyor.

KARDEŞİ İÇİN KOLLARI SIVADI

RTÜK tarafından izdivaç programlarına getirilen yasak sonrası sosyal medya hesabını gelir kapısı haline getiren müzmin gelin adayı Hanife, kardeşini de meşhur etmek için kolları sıvadı.

BİRLİKTE BOY GÖSTERİYORLAR

Yarım milyona yakın takipçisine birçok markaya ait ürünü tanıtarak ciddi bir gelir elde eden Hanife, son paylaşımlarında kardeşiyle birlikte boy gösteriyor.

AŞKTA ARADIĞINI BULAMIYOR

İzdivaç programında bir türlü evlenemeyen gelin adayı Hanife, dondurmacı sevgilisi Furkan ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen Hanife, ihaneti kabullenemedi ve bu hikayeye de noktayı koydu.

İşte Hanife'nin o paylaşımından kareler;

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TürkiyeZuhal TopalMagazin
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