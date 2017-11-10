Hanife'yi sindirememişken şimdi de kardeşi çıktı

ZUHAL Topal'ın programında koca ararken Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen gelin adayı Hanife, şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı reklamlarda kardeşiyle birlikte boy gösteriyor.
KARDEŞİ İÇİN KOLLARI SIVADI
RTÜK tarafından izdivaç programlarına getirilen yasak sonrası sosyal medya hesabını gelir kapısı haline getiren müzmin gelin adayı Hanife, kardeşini de meşhur etmek için kolları sıvadı.
BİRLİKTE BOY GÖSTERİYORLAR
Yarım milyona yakın takipçisine birçok markaya ait ürünü tanıtarak ciddi bir gelir elde eden Hanife, son paylaşımlarında kardeşiyle birlikte boy gösteriyor.
AŞKTA ARADIĞINI BULAMIYOR
İzdivaç programında bir türlü evlenemeyen gelin adayı Hanife, dondurmacı sevgilisi Furkan ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen Hanife, ihaneti kabullenemedi ve bu hikayeye de noktayı koydu.
İşte Hanife'nin o paylaşımından kareler;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.