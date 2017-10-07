Hanife yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

FENOMEN gelin adayı Hanife, ekranlarda pek gözükmese de instagram'ı çok sık kullanıyor. Sosyal medyada her yaptığı konuşulan Hanife aradığı damat adayını sonunda buldu.
EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Zuhal Topal ve Esra Erol'da damat arayan Hanife gönlünü Furkan Alkoç isimli gence kaptırdı. Beraber gezip tozarak günlerini gün eden ikili, son olarak sarmaş dolaş ve el ele fotoğraf paylaşıp aşklarını herkese ilan etti.
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