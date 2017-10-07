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Hanife yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Zuhal Topal'ın programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaşarak aşkını herkes ilan etti

Hanife yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Zuhal Topal'ın programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaşarak aşkını herkes ilan etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:04
Hanife yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!
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FENOMEN gelin adayı Hanife, ekranlarda pek gözükmese de instagram'ı çok sık kullanıyor. Sosyal medyada her yaptığı konuşulan Hanife aradığı damat adayını sonunda buldu.

EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Zuhal Topal ve  Esra Erol'da damat arayan Hanife gönlünü Furkan Alkoç isimli gence kaptırdı. Beraber gezip tozarak günlerini gün eden ikili, son olarak sarmaş dolaş ve el ele fotoğraf paylaşıp aşklarını herkese ilan etti.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 18:07
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalİzdivaç
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