Hanife, sosyetenin kalbinin attığı mekana gitti

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisnde rol alacağı söylenen Hanife'nin etçi Nusret'in mekanından paylaştığı fotoğrafları görenler "Hanife, sosyeteye karışmaya çalışıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

İzdivaç programından ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanan Hanife, Nusret Gökçe 'nin sahibi olduğu mekana gitti. Maddi durumu iyi olanların gidebildiği mekanda yemek yiyen Hanife, fotoğraf ve videolarını sosyal medyadan paylaştı.

ZUHAL Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Hanife, son dönemlerde ünlü isimlerin akın ettiği etçi Nusret'in mekanında yemek yedi.

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