Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor

SON dönemlerde estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen eski gelin adaylarından Hanife, şimdi de verdiği çocuklu pozla adından söz ettirdi.
"EVLENİP ÇOCUK YAPMALISIN"
Sosyal medya hesabından kucağında çocukla fotoğraf paylaşan Hanife'nin fotoğrafının altına "Eline yakıştı. Evlenip çocuk yapmalısın" şeklinde yorumlar yapıldı.
SOSYAL MEDYAYI KAZANÇ KAPISI YAPTI
Sosyal medyada 450 binin üzerinde takipçisi olan Hanife, buradan çeşitli ürünlere ilişkin yaptığı tanıtımlarla ciddi paralar kazanıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.