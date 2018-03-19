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Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor

Sosyal medya hesabından kucağında çocukla fotoğraf paylaşan gelin adayı Hanife için "Eline yakıştı. Evlenip çocuk yapmalısın" şeklinde yorumlar yapıldı

Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor

Sosyal medya hesabından kucağında çocukla fotoğraf paylaşan gelin adayı Hanife için "Eline yakıştı. Evlenip çocuk yapmalısın" şeklinde yorumlar yapıldı

19 Mart 2018 Pazartesi 18:23
Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor
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SON dönemlerde estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen eski gelin adaylarından Hanife, şimdi de verdiği çocuklu pozla adından söz ettirdi.

"EVLENİP ÇOCUK YAPMALISIN"
Sosyal medya hesabından kucağında çocukla fotoğraf paylaşan Hanife'nin fotoğrafının altına "Eline yakıştı. Evlenip çocuk yapmalısın" şeklinde yorumlar yapıldı.


SOSYAL MEDYAYI KAZANÇ KAPISI YAPTI
Sosyal medyada 450 binin üzerinde takipçisi olan Hanife, buradan çeşitli ürünlere ilişkin yaptığı tanıtımlarla ciddi paralar kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HanifeGelin Adayıçocuk
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