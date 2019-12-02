Hanife canlı yayında itiraf etti: Benzincide tacize uğradım!
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, konuk olduğu 2. Sayfa programında bir dönem çalıştığı benzinlikte yaşadığı sözlü tacizi itiraf etti.
BIR döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, aylar sonra katıldığı canlı yayında benzinlikte pompacılık yaptığı dönemde yaşadığı tacizi anlattı.
"DEVLETİN KURUMUNDA ÇALIŞAN BİRİ ISRARLA TACİZ EDERDİ"
Başörtüsünü açtıktan sonra yaptığı her paylaşımla gündeme gelen Hanife Gürdal, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Gürdal, bir dönem çalıştığı benzincide sözlü tacize uğradığını şu sözlerle anlattı: "Benzincide bir seneye yakın çalıştım. Rahatsız eden terbiyesizler oldu. Ama orada aile gibi bir ortam olduğu için koruyorlardı. Bizim orada devletin resmi bir kurumunda çalışan ve devlet aracıyla gezen birisi her gün 3-4 kere gelip ısrarla taciz ederdi. Gelip bana 'ne haber' der, programla ilgili laf atardı. 'Bir gün çay içelim mi, benimle dışarı çıkmak ister misin, niye buradasın?' gibi. Tabi bunların daha da ileri boyutunda. Patronum devreye girerek 'O adama söyleyin bir daha buradan yakıt falan almasın' dedi."
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