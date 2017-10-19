Hande yeni aşkının, eski halini görseydi yüzüne bakmazdı

STAR TV'de Duymayan Kalmasın'ın programı, Hande Erçel'in yeni aşkı Mehmet Dinçerler'in eski halini ortaya çıkardı. Dinçerler'in eski halini görenler, "Hande şu haliyle yüzüne bakmazdı." demeden edemedi.
ESKİ AŞKIYLA YENİ AŞKI ARKADAŞ
Hande, eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Hande'nin yeni aşkının eski sevgilisiyle arkadaş çıkması herkeste büyük şaşkınlık yaratmıştı.
İşte Mehmet Dinçerler'in eski ve yeni hali:
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