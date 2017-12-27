Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111764
ALTIN
157.667
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1123
EURO
4.5378
27 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Aralık 2017 Yeni Alanya...
27 Aralık 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Aralık Günlük Burç Yorumu
Facebook Messenger tehlike altında!
Facebook Messenger tehlike altında!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı

Hande Yener, kendisinin en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmayıp propaganda yapan Seren Serengil'i yaylım ateşine tuttu. Hande, Seren'in çıplak fotoğrafını paylaştı

Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı

Hande Yener, kendisinin en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmayıp propaganda yapan Seren Serengil'i yaylım ateşine tuttu. Hande, Seren'in çıplak fotoğrafını paylaştı

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı
banner404

TARTIŞMA, Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve "bunu araştıracağım" demesiyle başladı. İki ünlü isim de birbirlerine hayli sert ithamlarla yüklendi. Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.

İLK BELALTI VURUŞ HANDE'DEN

Hakkında yapılan bu yoruma bir hayli sinirlendiği belli olan şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine de "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

"PAYLAŞIMI INSTAGRAM KALDIRDI"

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: "Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş…"

SEREN SERENGİL 'UYUŞTURUCU' YANITIYLA ÇIKIŞ YAPTI

Yener'in sosyal medyada büyük tepki gören bu paylaşımlarına sessiz kalmak yerine cevap vermeyi tercih eden Serengil hayli sert ithamlarla cevap verdi. İnstagram sayfasından bir video paylaşan Serengil, "Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" dedi.

SEREN SERENGİL AVUKATA YÖNLENDİRDİ

Serengil videosunda şunları söyledi: "Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

SABAHA KADAR DEVAM ETTİLER

Serengil bu videonun ardından da, Yener'in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.

İşte Hande Yener'in o paylaşımı:

( Yayın ilkelerimiz gereği fotoğrafın tamamını paylaşamıyoruz...)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Çıplak fotoğraf krizinden sonra Demet Akalın çıldırdı!
Çıplak fotoğraf krizinden sonra Demet Akalın çıldırdı!
Son Güncelleme: 27.12.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
çıplak FotoğrafMagazinSeren SerengilHande Yener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağatay'ın istediği güzel, Adnan Oktar'ın kediciği çıktı
Çağatay'ın istediği güzel, Adnan Oktar'ın kediciği çıktı
Ağaoğlu’nun hibe ettiği Tesla otoparkta çürüyor
Ağaoğlu’nun hibe ettiği Tesla otoparkta çürüyor
"Aşk var mı?" diyenlere elindeki poşeti gösteriyor
"Aşk var mı?" diyenlere elindeki poşeti gösteriyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim