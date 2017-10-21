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Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu

Hande Yener, Altın Kelebek ödüllerinin final adayları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. Yener, ödüller için 'Benim gözümde artık bir anlamı yok zaten gecenizin!' diye konuştu. İşte ayrıntılar...

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu

Hande Yener, Altın Kelebek ödüllerinin final adayları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. Yener, ödüller için 'Benim gözümde artık bir anlamı yok zaten gecenizin!' diye konuştu. İşte ayrıntılar...

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:30
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu
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HANDE Yener, Altın Kelebek Ödül Töreni’ni adeta bombaladı ve “17. yıl geyik ödülü isteyecek değilim” diyerek yine ilginç bir açıklama yaptı…
İşte Hande Yener’in o sözleri:
“Altın kelebek geçen yıl rica minnet dağıttığı kişileri aday yapmış yine! Dmc ne de olsa…17.yıl geyik ödülü isteyecek değilim tabi. Sağarlar birbirini ağarlar! Geçen yıl da zaten sus payı,en iyi klip ödülü verildi. Benim gözümde artık bir anlamı yok zaten gecenizin! Geçen yıldan sonra”

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Hande YenerKelebek ödülleriAltın Kelebek Ödülleri
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