Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu

HANDE Yener, Altın Kelebek Ödül Töreni’ni adeta bombaladı ve “17. yıl geyik ödülü isteyecek değilim” diyerek yine ilginç bir açıklama yaptı…

İşte Hande Yener’in o sözleri:

“Altın kelebek geçen yıl rica minnet dağıttığı kişileri aday yapmış yine! Dmc ne de olsa…17.yıl geyik ödülü isteyecek değilim tabi. Sağarlar birbirini ağarlar! Geçen yıl da zaten sus payı,en iyi klip ödülü verildi. Benim gözümde artık bir anlamı yok zaten gecenizin! Geçen yıldan sonra”