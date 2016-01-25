Hande'ye rakip oluyor

BU yaz Bodrum'da Sebastian adında bir beach açan Yener'den sonra Hadise de aynı işe el atmaya karar vermişti. Bir süredir yer arayışında olan Hadise, aradığı araziyi, yaptığı kısa bir helikopter turundan sonra Bodrum Türkbükü'nde buldu.

İSMİ HARD BEACH OLACAK