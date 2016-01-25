Hande'ye rakip oluyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 21:32
BU yaz Bodrum'da Sebastian adında bir beach açan Yener'den sonra Hadise de aynı işe el atmaya karar vermişti. Bir süredir yer arayışında olan Hadise, aradığı araziyi, yaptığı kısa bir helikopter turundan sonra Bodrum Türkbükü'nde buldu.
İSMİ HARD BEACH OLACAK
Hadise'nin, bu yaza yetiştirmeyi düşündüğü beach'inin arazisini 2 milyon Euro'ya satın aldığı öğrenildi. Güzel şarkıcı, Hard Beach adını vermeyi düşündüğü işletmesi için bu yaz sık sık Bodrum'a gidecek.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 21:33