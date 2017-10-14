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Hande Soral ile İsmail Demirci evlendi

Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci dünyaevine girdi. Düğünde ve öncesinde yaşanan eğlenceli anlar da Bensu Soral ve davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı

Hande Soral ile İsmail Demirci evlendi

Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci dünyaevine girdi. Düğünde ve öncesinde yaşanan eğlenceli anlar da Bensu Soral ve davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 22:31
Hande Soral ile İsmail Demirci evlendi
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HANDE Soral bir süredir büyük aşk yaşadığı meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.
Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift çok mutluydu. Hande Soral'ın nikah öncesi hazırlıkları da renkli anlara sahne oldu. Kardeşi Bensu Soral da ablasını en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soralİsmail Demirci
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