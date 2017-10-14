Hande Soral ile İsmail Demirci evlendi

HANDE Soral bir süredir büyük aşk yaşadığı meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.
Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift çok mutluydu. Hande Soral'ın nikah öncesi hazırlıkları da renkli anlara sahne oldu. Kardeşi Bensu Soral da ablasını en mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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