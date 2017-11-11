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Hande'nin mini etek ile imtihanı! Ecel terleri döktü

Önceki gün Nişantaşı'nda gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, giydiği mini etek yüzünden zor anlar yaşadı

Hande'nin mini etek ile imtihanı! Ecel terleri döktü

Önceki gün Nişantaşı'nda gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, giydiği mini etek yüzünden zor anlar yaşadı

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:04
Hande'nin mini etek ile imtihanı! Ecel terleri döktü
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SON dönemlerin popüler isimlerinden Hande Erçel,  Nişantaşı'nda bir gece kulübü çıkışı objektiflere yansıdı.

MEHMET DİNÇERLER İLE AŞK YAŞIYOR

İş adamı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel,  Nişantaşı'nda bir gece kulübü çıkışı objektiflere yansıdı.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI

Arkadaşlarıyla mekandan ayrılan oyuncu, mini eteğiyle frikik vermemek için araca binerken zorluk yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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