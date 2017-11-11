Hande'nin mini etek ile imtihanı! Ecel terleri döktü

SON dönemlerin popüler isimlerinden Hande Erçel, Nişantaşı'nda bir gece kulübü çıkışı objektiflere yansıdı.
MEHMET DİNÇERLER İLE AŞK YAŞIYOR
İş adamı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Nişantaşı'nda bir gece kulübü çıkışı objektiflere yansıdı.
FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI
Arkadaşlarıyla mekandan ayrılan oyuncu, mini eteğiyle frikik vermemek için araca binerken zorluk yaşadı.
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