Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'a baskı yapıyor: Düğün fotoğraflarını sil

Boşanmasına rağmen Merve Boluğur'la olan fotoğraflarını silmeyen Murat Dalkılıç'a çiçeği burnunda sevgilisi Hande Erçel'den uyarı geldi

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'a baskı yapıyor: Düğün fotoğraflarını sil

Boşanmasına rağmen Merve Boluğur'la olan fotoğraflarını silmeyen Murat Dalkılıç'a çiçeği burnunda sevgilisi Hande Erçel'den uyarı geldi

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:09
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'a baskı yapıyor: Düğün fotoğraflarını sil
banner404

ŞARKICI Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'den, sevgilisine 'düğün fotoğrafı' uyarısı geldi.

BOŞANMASINA RAĞMEN FOTOĞRAFLARI SİLMİYOR

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenip iki ay önce boşanmıştı. Yakışıklı popçu, şu sıralar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Ancak instagram sayfasından Merve Boluğur ile olan fotoğraflarını silmiyor. Düğün kareleri de dahil!

HANDE, SİLMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

 Posta Gazetesi'nin haberine göre; Hande Erçel, bu durumdan rahatsız oldu. Güzel oyuncunun, sevgilisi Murat Dalkılıç'a o kareleri silmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelMurat Dalkılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla’nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu!
Sıla’nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu!
Mandalinacı, köşeyi dönecek! Haberi alınca Beyaz'a sarıldı
Mandalinacı, köşeyi dönecek! Haberi alınca Beyaz'a sarıldı
Sıla hayranlarını şoke etti!
Sıla hayranlarını şoke etti!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim