Hande Erçel, Murat Dalkılıç'a baskı yapıyor: Düğün fotoğraflarını sil

ŞARKICI Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'den, sevgilisine 'düğün fotoğrafı' uyarısı geldi.

BOŞANMASINA RAĞMEN FOTOĞRAFLARI SİLMİYOR

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenip iki ay önce boşanmıştı. Yakışıklı popçu, şu sıralar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Ancak instagram sayfasından Merve Boluğur ile olan fotoğraflarını silmiyor. Düğün kareleri de dahil!

HANDE, SİLMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Hande Erçel, bu durumdan rahatsız oldu. Güzel oyuncunun, sevgilisi Murat Dalkılıç'a o kareleri silmesi için baskı yaptığı iddia edildi.