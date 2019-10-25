Hande Erçel'in özlemi

ERÇEL, annesi Aylin Erçel'in bir fotoğrafını paylaşıp "25 Ekim.Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev.Yanından geçerken birden boynumdan öp.. Senin kızın olmak en büyük şansım..Her adımım,beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için"Ve çok güzelsin anne" notunu yazdı.

Erçel'in, sadece yarım saat içinde 90 bine yakın beğeni aldığı bu paylaşımının yorumlara kapalı olması da dikkat çekti.

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 11 Ocak 2019 'da hayata veda etmişti.



