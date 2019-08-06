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Hande Erçel'in davası düştü

RH Pozitif Menajerlik şirketi, sözleşmeyi ihlal ettiği ve menajerlik ücretini ödemediği iddiasıyla Hande Erçel’e açtığı 10 bin liralık davadan feragat etti. Mahkeme, feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.

MAGAZİN 06.08.2019, 11:54 Toygar Dim
Hande Erçel'in davası düştü
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RH Pozitif Menajerlik ve Yapımcılık şirketi, 6 ay önce Hande Erçel aleyhine alacak davası açmıştı. Hande Erçel ile sözleşmesinin 17 Nisan 2021’e kadar devam ettiğini ileri süren şirket, mahkemeye sunduğu dilekçede “Sözleşme devam ettiği halde başka ajansla çalışmaya başladığı görülmüştür. Sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle şimdilik 10 bin lira cezai şart ve alacağın tahsilini istiyoruz” dedi.

FERAGAT ETTİLER

Hande Erçel’in avukatı, cevaben şunları söyledi: “Söz konusu şirket Hande Erçel’in kariyerini kötü yönetmiştir. Ona uzun süre iş bağlamamıştır. Hande Erçel de sözleşmeyi 1 Mart 2018’de sözlü olarak feshetmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme, ‘kelepçe sözleşme’ niteliği taşımaktadır. Davanın reddini istiyoruz.” Davanın geçen ay görülen son duruşmasında mahkeme, davacı RH Pozitif Menajerlik şirketinin davasından feragat ettiğini belirtti. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi.  

#HANDE #erçel #şirket #mahkeme #feragat
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