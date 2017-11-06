Hande de aldatılırmış! Hem de bir kızla değil, 2 kızla birden

HANDE Erçel'in aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler önceki akşam Maslak'ta bir mekanda görüntülendi. Geç saate kadar eğlenen Dinçerler, mekandan iki güzel kadınla birlikte çıktı. Mekan çıkışında flaşların patlamasıyla ortalık karıştı.

ESKİ AŞKININ YAKIN ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLMUŞTU

Hande Erçel, geçen mayısta Ekin Mert Daymaz'la ilişkisini bitirip, Daymaz'ın da yakın dostu olan Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler çifti yaşadıkları aşkla ilgili birçok eleştiriye maruz kalsalarda birbirlerinden vazgeçmediler.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Önceki akşam Maslak'ta bir eğlence mekanında Hande Erçel'siz eğlenen Mehmet Dinçerler gecenin ilerleyen saatlerinde iki kadınla birlikte mekandan çıktı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Dinçerler'in yanındaki iki kadın kaçmaya başladı.

"TANIMIYORUM"

Dinçerler ise panikleyerek suratını sakladı ve "Hanımları tanımıyorum" dedi. Hande Erçel'in yaşanan bu olaya nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.